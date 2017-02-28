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Adana'da sahte deterjan ve şampuan operasyonu

ADANA Emniyet Müdürlüğü ekipleri düzenledikleri 2 ayrı operasyonda 16 ton sahte deterjan ve ambalajlanmış 20 bin sahte şampuan ele geçirildi. Merkez Seyhan İlçesi'ndeki Turhan Cemal Beriker Bulvarı ve Döşeme Mahallesi'nde iki ayrı depoda...

Adana'da sahte deterjan ve şampuan operasyonu
ADANA Emniyet Müdürlüğü ekipleri düzenledikleri 2 ayrı operasyonda 16 ton sahte deterjan ve ambalajlanmış 20 bin sahte şampuan ele geçirildi.
Merkez Seyhan İlçesi'ndeki Turhan Cemal Beriker Bulvarı ve Döşeme Mahallesi'nde iki ayrı depoda sahte deterjan ve şampuan imal edildiği ihbarını alan Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Depoya baskın düzenleyen polis, farklı markalara ait 20 bin şişe sahte şampuan ile 16 ton sahte deterjan ele geçirdi. Deterjan ve şampuanları piyasaya sürmeye hazırlanan 2 şüpheli ise gözaltına alındı. Operasyonlarda ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin 330 bin lira olduğu açıklanırken, ifadelerine başvurulan 2 zanlı, haklarında adli işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

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