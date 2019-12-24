Son Dakika
Adana'da sağanak; 4 merkez ilçede okullar tatil edildi (6)
BABADAN KURTARANLARA TEŞEKKÜR Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken, sağanak nedeniyle oluşan sel sularına kapılan Sabri Talhan Kocamanlar'ın babası Yaşar Kocamanlar, oğlunu kurtaranlara teşekkür...
GÜVENLİK 24.12.2019, 17:42
BABADAN KURTARANLARA TEŞEKKÜR
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken, sağanak nedeniyle oluşan sel sularına kapılan Sabri Talhan Kocamanlar'ın babası Yaşar Kocamanlar, oğlunu kurtaranlara teşekkür etti. Kocamanlar, "Biz olaydan haberdar değildik. Çocuğum dükkana gelirken, belediyenin yapmadığı altyapının sel sularına kapıldı. Çocuğumu 400 metre ilerde balçığın içerisinden çıkardılar. Allah razı olsun. Bedediyeye de hiç bir şey söylemiyorum. Orada neden oturuyorlar bilmiyorum. Çocuğum şuan gözetim altında, durumu belli değil. Doktorlar takip ediyor" dedi.
Akif ÖZDEMİR/ADANA, ()
11°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 24 Aralık 2019
|İmsak
|06:48
|Güneş
|08:20
|Öğle
|13:09
|İkindi
|15:27
|Akşam
|17:48
|Yatsı
|19:14
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|16
|34
|2. Başakşehir
|16
|30
|3. Trabzonspor
|16
|29
|4. Fenerbahçe
|16
|28
|5. Beşiktaş
|16
|27
|6. Alanyaspor
|16
|26
|7. Galatasaray
|16
|24
|8. Malatyaspor
|16
|23
|9. Göztepe
|16
|23
|10. Gaziantep FK
|16
|23
|11. Denizlispor
|16
|21
|12. Çaykur Rizespor
|16
|20
|13. Gençlerbirliği
|16
|18
|14. Kasımpaşa
|16
|15
|15. Konyaspor
|16
|15
|16. Antalyaspor
|16
|14
|17. Ankaragücü
|16
|11
|18. Kayserispor
|16
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|16
|36
|2. Menemen Belediyespor
|16
|28
|3. Akhisar Bld.Spor
|16
|27
|4. Erzurum BB
|16
|27
|5. Keçiörengücü
|16
|25
|6. Ümraniye
|16
|25
|7. Bursaspor
|16
|24
|8. Balıkesirspor
|16
|23
|9. Altay
|16
|23
|10. Fatih Karagümrük
|16
|23
|11. Adana Demirspor
|16
|21
|12. Giresunspor
|16
|20
|13. İstanbulspor
|16
|19
|14. Altınordu
|16
|15
|15. Osmanlıspor
|16
|12
|16. Boluspor
|16
|12
|17. Adanaspor
|16
|9
|18. Eskişehirspor
|16
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|49
|2. Leicester City
|18
|39
|3. Man City
|18
|38
|4. Chelsea
|18
|32
|5. Sheffield United
|18
|28
|6. Wolverhampton
|18
|27
|7. Tottenham
|18
|26
|8. M. United
|18
|25
|9. Newcastle
|18
|25
|10. Burnley
|18
|24
|11. Arsenal
|18
|23
|12. Crystal Palace
|18
|23
|13. Brighton
|18
|20
|14. Bournemouth
|18
|19
|15. Everton
|18
|19
|16. West Ham
|17
|19
|17. Southampton
|18
|18
|18. Aston Villa
|18
|15
|19. Norwich City
|18
|12
|20. Watford
|18
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|18
|39
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Sevilla
|18
|34
|4. Atletico Madrid
|18
|32
|5. Real Sociedad
|18
|31
|6. Getafe
|18
|30
|7. Athletic Bilbao
|18
|28
|8. Valencia
|18
|28
|9. Levante
|18
|26
|10. Villarreal
|18
|25
|11. Granada
|18
|24
|12. Osasuna
|18
|23
|13. Real Betis
|18
|23
|14. Real Valladolid
|18
|20
|15. Deportivo Alaves
|18
|19
|16. Eibar
|18
|19
|17. Mallorca
|18
|15
|18. Celta de Vigo
|18
|14
|19. Leganés
|18
|13
|20. Espanyol
|18
|10