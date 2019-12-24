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Adana'da sağanak; 4 merkez ilçede okullar tatil edildi (3)
SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ Adana'da gece boyu eksini gösteren ve hayatı olumsuz etkileyen şiddetli yağış nedeniyle sokaklar suyla doldu. Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi girişi sular nedeniyle kapandı. Vatandaşlar su içinde kalan araçlarından...
GÜVENLİK 24.12.2019, 12:16
SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ
Adana'da gece boyu eksini gösteren ve hayatı olumsuz etkileyen şiddetli yağış nedeniyle sokaklar suyla doldu. Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi girişi sular nedeniyle kapandı. Vatandaşlar su içinde kalan araçlarından güçlükle inebildi. Mahallede bulunan vatandaşlar ise evlerinde mahsur kaldı.
HOPARLÖRLE UYARI
İmamoğlu ilçesinde belediye hoparlörlerinden yapılan anonslarla, yoğun yağışlar sebebiyle ilçede yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı vatandaşlar bilgilendirildi. Anonslarda, meteorolojinin yaptığı uyarılara da yer verildi.
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|20
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|12
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|16
|9
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|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
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|18
|39
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|38
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|18
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|18
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|18
|39
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Sevilla
|18
|34
|4. Atletico Madrid
|18
|32
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|31
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|18
|30
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|28
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|18
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|19
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|15
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|18
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|18
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