Flaş HaberAdana'da polis aracına bombalı saldırı
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Adana'da polis aracına bombalı saldırı
: Adana’nın merkez Yüreğir ilçesi Kozan yolunda çevik kuvvet polislerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında patlama meydana geldi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda güvenlik ve sağlık ekibi sevk edildi.
GÜVENLİK 25.09.2019, 07:48 25.09.2019, 08:18
Adana’nın merkez Yüreğir ilçesi Kozan yolunda çevik kuvvet polislerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında patlama meydana geldi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda güvenlik ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.
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