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Adana'da plastik fabrikasında yangın

Fatih KARAÇALI / ADANA, () - ADANA'da bir plastik fabrikasında elektrik kontağından çıkan yangın çevrede korku ve paniğe neden oldu. Merkez Seyhan İlçesi Şakirpaşa Mahallesi'nde Hikmet Ulu'a ait plastik fabrikasında, işçiler presle kaynak...

Adana'da plastik fabrikasında yangın

Fatih KARAÇALI / ADANA, () - ADANA'da bir plastik fabrikasında elektrik kontağından çıkan yangın çevrede korku ve paniğe neden oldu.
Merkez Seyhan İlçesi Şakirpaşa Mahallesi'nde Hikmet Ulu'a ait plastik fabrikasında, işçiler presle kaynak yaparken yangın çıktı. Aşırı yüklenme sonucu elektrik kontağının şase yapması sonucu çıkan yangına işçiler müdahale etti. İşçiler fabrikadaki plastik masa ve sandalyeleri dışarı çıkarmaya çalıştı. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sırasında polis, D-400 karayolunun bir bölümünü trafiğe kapatarak, geçişleri kontrollü olarak sağladı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında hasar meydana geldi. Polis, yangın ile ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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