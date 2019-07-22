Adana'da otomobilde 5 ruhsatsız tabanca ele geçilirdi

ADANA'da motosikletli yunus ekipleri, kent genelinde yaptıkları denetimlerde 5 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli polisler, sürücüsü 'dur' ihtarına uymayan bir otomobili kovalamaca sonucu durdurdu. Üzerlerindeki ruhsatsız tabancaları atarak kaçan 3 kişi yakalandı. Ekipler, ayrıca bir başka uygulamada, otomobilin klima peteklerine gizlenmiş, 2 ruhsatsız tabanca buldu. Ele geçen 5 tabanca incelenmek üzere kriminal laboratuvarına gönderilirken olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı.
FOTOĞRAF
Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli polisler, sürücüsü 'dur' ihtarına uymayan bir otomobili kovalamaca sonucu durdurdu. Üzerlerindeki ruhsatsız tabancaları atarak kaçan 3 kişi yakalandı. Ekipler, ayrıca bir başka uygulamada, otomobilin klima peteklerine gizlenmiş, 2 ruhsatsız tabanca buldu. Ele geçen 5 tabanca incelenmek üzere kriminal laboratuvarına gönderilirken olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı.
FOTOĞRAF