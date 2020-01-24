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Adana'da mobilya atölyesinde yangın
GÜVENLİK 24.01.2020, 15:18
ADANA'da mobilya atölyesinde, kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlar, yangına neden oldu. Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yüreğir ilçesindeki Mobilyacıları Sitesi'nde bulunan bir atölyede, kaynak yapan işçilerin çalıştığı makineden çıkan kıvılcımlar, mobilyaları tutuşturdu. Kısa sürede büyüyen alevler, tüm iş yerini sardı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. İş yerinde maddi hasara neden olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yüreğir ilçesindeki Mobilyacıları Sitesi'nde bulunan bir atölyede, kaynak yapan işçilerin çalıştığı makineden çıkan kıvılcımlar, mobilyaları tutuşturdu. Kısa sürede büyüyen alevler, tüm iş yerini sardı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. İş yerinde maddi hasara neden olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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