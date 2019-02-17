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Adana'da minibüsün altına gizlenen 6 EYP bulundu

ADANA'nın Seyhan ilçesinde, devriye görevindeki polis ekipleri, minibüsün altına pet şişeler içinde saklanan 6 el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirdi. 

Adana'da minibüsün altına gizlenen 6 EYP bulundu

ADANA'nın Seyhan ilçesinde, devriye görevindeki polis ekipleri, minibüsün altına pet şişeler içinde saklanan 6 el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirdi. 

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan'a bağlı Barbaros Mahallesi'nde devriye görevindeyken, yolda yürüyen B.U.'dan şüphelenip, durmasını istedi. Polisin 'Dur' ihtarına uymayan B.U., koşarak, kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu yakalanan B.U., gözaltına alındı. Şüphelinin kaçtığı güzergahta arama yapan polis ekipleri, minibüsün altına pet şişeler içinde saklanan 6 EYP ele geçirdi. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin üzerinde inceleme yaptığı EYP'lerde, M.D.'ye ait parmak izlerine rastlandı. M.D. de polis operasyonuyla yakalanarak, gözaltına alındı. M.D., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilirken, terör örgütü PKK adına çeşitli eylemlerde bulunduğu iddia edilen B.U.'nun sorgusuna devam edildiği belirtildi. 

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