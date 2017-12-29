Adana'da kesime hazırlanan 74 at ve eşek ele geçirildi (2)

SAYI 74'E ÇIKTI

Adana'da bulunan at ve eşek kemiklerinin ardından sabah saatlerinde başladıkları operasyonları sürdüren Büyükşehir Belediyesi Zabıtası ile İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü görevlileri 74 at ve eşeği kurtardı. Belediyeden yapılan açıklamada 6 hayvanın da ölü olarak bulunduğu belirtildi. Kurtarılan tek tırnaklı hayvanlar, Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvan barınağına teslim edilirken, hayvan leşleri de bulundukları yerden alındı. Ekiplerin çalışmasının sürdüğü açıklandı.