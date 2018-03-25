Adana'da kahveye silahlı saldırı: 4 yaralı

ADANA'da bir kahveye tabancayla açılan ateş sonucu 4 kişiyi yaraladı.

Olay, Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde meydana geldi. İki otomobille gelen kimliği belirsiz kişiler, Ayhan Bener'in işlettiği kahveye tabancayla ateş açtı. Saldırıda, Bener ile Bekir Yurtsever, Kaan Şimşek ve kimliği öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Ayrıca tabancadan çıkan mermiler, park halindeki bir araca da isabet etti. Saldırının ardından kahvede kısa süreli arbede yaşandı.

Şüphelilerin kaçarken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Polisin olay yerinde yaptığı araştırmada 17 boş kovan buldu. Çalışma başlatan polis ekipleri, saldırıya karıştığı iddia edilen 1 kişiyi, ruhsatsız tabancayla yakaladı. Emniyete götürülen şüphelinin sorgusu sürerken, diğerlerinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.



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