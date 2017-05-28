Adana'da kahveye silahlı saldırı: 2 yaralı

ADANA, () - ADANA'da otomobille gelen kimlikleri henüz belirlenemiyen kişilerin tabanca ve pompalı tüfekle kahvehaneye düzenlediği saldırıda, 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 01.30 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Bahçelievler Caddesi'nde meydana geldi. Otomobille gelen kişilerin, tabanca ve pompalı tüfekle kahveye hedef gözetmeksizin ateş açtı. Saldırıda, kurşunların isabet ettiği 17 yaşındaki Ferhat Balıkçı ile 23 yaşındaki Orhan Aydemir yaralandı. Saldırganlar, geldikleri otomobille Bahçelievler Caddesi yönünde kaçarken, ihbar üzerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Ambulanslarla hastanelere kaldıralan yaralılar tedavi altına alınırken,yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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