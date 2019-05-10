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Adana'da kaçak silah imalathanesi operasyonu

Can ÇELİK/ ADANA, () - ADANA'da düzenlenen opersyonda, evde yasa dışı imalathane kurup silah ticareti yapmaya hazırlanan 4 kişi yakalandı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri,  Merkez...

Adana'da kaçak silah imalathanesi operasyonu

Can ÇELİK/ ADANA, () - ADANA'da düzenlenen opersyonda, evde yasa dışı imalathane kurup silah ticareti yapmaya hazırlanan 4 kişi yakalandı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 
Merkez Seyhan ilçesinde silah ve uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik ortak çalışma yaptı. Gülbahçe ve Meydan mahallerindeki iki evde yasa dışı silah imalatı yapıldığını tespit eden ekipler belirlenen adreslere baskın yaptı. Baskınlarda yapılan arama sonucu 4 kurusıkı tabanca, namlusu değiştirilmiş 14 kurusıkı tabanca, av tüfeği, 95 mermi ve 22 tabanca namlusu ile çeşitli aletler ele geçirildi. Evde bulunan ve akraba olduğu öğrenilen İ.Ö., B.Ö., M.Ö., E.Ö. gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edildi. Mahkeme sonucu M.Ö. ve E.Ö. serbest bırakılırken İ.Ö. ve B.Ö tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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