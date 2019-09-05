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Adana'da kaçak sigara baskını
ADANA'da kaçak sigara imalathanesine düzenlenen baskında, 3 bin 800 paket sigara ile 5 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi'nde bulunan...
GÜVENLİK 05.09.2019, 09:38
ADANA'da kaçak sigara imalathanesine düzenlenen baskında, 3 bin 800 paket sigara ile 5 kilo kaçak tütün ele geçirildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi'nde bulunan bir imalathaneye baskın yaptı. Ekipler yapılan aramada, 3 bin 800 paket sigara, 5 kilo kaçak tütün ele ve sigara üretiminde kullanılan dolum makinesi ele geçirdi.
Olayla ilgili Suriyeli A.H. gözaltına alındı. Şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi'nde bulunan bir imalathaneye baskın yaptı. Ekipler yapılan aramada, 3 bin 800 paket sigara, 5 kilo kaçak tütün ele ve sigara üretiminde kullanılan dolum makinesi ele geçirdi.
Olayla ilgili Suriyeli A.H. gözaltına alındı. Şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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