Adana'da ilk ByLock cezası

ADANA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan ve meslekten ihraç edilen komiser yardımcısı Erdal Ergün, ByLock kullanıcısı olduğu gerekçesiyle terör örgütü üyeliği suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verilip tahliye edildi.15 Temmuz darbe girişiminin ardından Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen komiser yardımcısı Erdal Ergün tutuklandı. Cep telefonunda yapılan incelemede Ergün'ün ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi. Savcı, Erdal Ergün hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle Adana 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açtı.SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİÖrgütle herhangi bir ilgisinin olmadığını öne süren Ergün, "Telefonuma ByLock programı indirmedim. Nasıl bulunduğunu bilmiyorum. Suçlamayı kabul etmem" diye savunma yaptı.Mahkeme heyeti, örgütün haberleşme sistemini kullandığını belirttiği Ergün'ü silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verip, temyiz sürecini dikkate alarak adli kontrol kararıyla tahliye etti.