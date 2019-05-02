Adana'da HES inşaatında yükleme havuzundaki kapak kırıldı: 1 ölü, 3 yaralı - Yeniden

Yazı İşleri Müdürleri'nin dikkatine

'Adana'da HES inşaatında yükleme havuzundaki kapak kırıldı: 1 ölü, 3 yaralı' başlıklı haberimizi ek bilgilerle yeniden veriyoruz.

YENİDEN

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Nuri PİR-Ali GÖKDAL-Uğur SELÇİK/ALADAĞ(Adana), () - ADANA'nın Aladağ ilçesinde, yapımı sürdürülen Göktaş-2 Hidroelektrik Santrali'nde (HES) yükleme havuzundaki kapağın kırılması sonucu 1 işçi yaşamını yitirdi, 3 işçi yaralandı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Aladağ ilçesine bağlı Urganağzı mekiinde bulunan, Bereket Enerji Grubuna ait Göktaş 2 HES Barajı'nda meydana geldi. Santralde yükleme havuzundaki kapağın bilinmeyen bir nedenden dolayı kırılması sonucu, kapak önünde çalışan 4 işçi yaralandı. Ancak yaralı işçilerden Sefer Aktaş (25), yapılan müdahaleye rağmen kuratarılmadı. Diğer işçiler İdris Özcan (48), Serkan Demir (36) ve Selçuk Çoklu (38) ise Kozan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Bu arada yaralıların yakınları hastaneye akın etti. Ölen işçi Sefer Aktaş'ın bir hafta önce işe başladığı belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adana Valiliği'nden yapılan açıklamada olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı ifade edildi. Valiliğin açıklaması şöyle;

"İlimiz Aladağ ilçesi Köprücek Mahallesi Urganağzı mekiinde bulunan, Bereket Enerji Grubuna ait Göktaş 2 HES Barajı'nda saat 11.30 sıralarında yükleme havuzundaki kapağın bilinmeyen bir nedenden dolayı kırılması neticesinde, kapak önünde çalışan 1 işçimiz hayatını kaybetmiş, hafif şekilde yaralanan 3 işçimizin ise ayakta tedavileri yapılmıştır. Olayın gerçekleşmesinin akabinde valiliğimizce görevlendirilen jandarma ekipleri, sağlık müdürlüğü helikopteri, 112 Acil yardım ve AFAD ekipleri bölgeye acilen intikal ettirilmiş olup, gerekli tüm müdahaleler hızla yapılmıştır. Olayla ilgili olarak başlatılan incelemeler devam etmektedir. "

7 YIL ÖNCE AYNI BÖLGEDEKİ FACİADA 10 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Öte yandan aynı bölgede, 24 Şubat 2012'de, Göksu Irmağı üzerindeki Gökdere Köprü Barajı'nda derivasyon tüneli kapağının patlaması sonucu suya kapılan 10 işçi, yaşamını yitirmişti. İşçilerden 5'inin cansız bedeni, yapılan tüm aramalara rağmen bulunamamıştı.

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