Adana'da HES inşaatında yükleme havuzundaki kapak kırıldı: 1 ölü, 3 yaralı (2)

'HER ŞEY BİR ANDA OLDU'

Adana'nın Aladağ ilçesinde, yapımı sürdürülen Göktaş-2 Hidroelektrik Santrali'nde (HES) yükleme havuzundaki kapağın kırılması sonucu meydana gelen kazadan yaralı kurtulan işçiler İdris Özcan, Serkan Demir ve Selçuk Çoklu'nun tedavilerine Kozan Devlet Hastanesi'nde devam ediliyor. Her şeyin bir anda olup, bittiğini anlatan yaralı işçilerden Selçuk Çoklu, zor kurtulduklarını söyledi. Çoklu, "Her şey bir anda oldu. Ne yapacağımızı şaşırdık. Kaçmaya başladık. Su gelmeye başladı, heyelan oldu. Nasıl olduğunu anlamadık" dedi.

BEREKET ENERJİ'DEN AÇIKLAMA

Öte yandan Denizli'de merkezi bulunan Bereket Enerji Grubu tarafından kazaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

"Adana'da faaliyet gösteren şirketimize ait Göktaş II HES'te, bugün saat 11.30 sıralarında kanal perdelerinden kaynaklanan elim kaza sırasında ufak çaplı bir göçük oluşmuş; çalışma arkadaşımız Sefer Aktaş vefat etmiştir. 3 kişi ise olay anında hafif yaralanmış ve ilk müdahale sağlık ekiplerince yapıldıktan sonra, ivedilikle hastaneye kaldırılmıştır. Yaşamını yitiren çalışma arkadaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve çalışma arkadaşlarımıza başsağlığı diliyoruz. Bu elim kazaya yönelik olarak şirketimiz tarafından bütün incelemelerin yapılacağını ve gerekli süreçlerin başlatılacağını kamuoyuna duyururuz."

FOTOĞRAFLI