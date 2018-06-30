Adana'da hava destekli DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı

ADANA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen hava destekli operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları öne sürülerin kişilerin evlerine, sabahın ilk saatlerinde eş zamanlı baskın yaptı. Asayiş ve Özel Harekat şubeleri ile ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı ekiplerin de katıldığı operasyona, polis helikopteri de havadan destek verdi. Direnişin yaşanabileceği evlere, demir kapıları koçbaşlarıyla kırıp giren ekipler, 14 kişiyi gözaltına aldı.Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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