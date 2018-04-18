Adana'da fuhuş operasyonu: 8 gözaltı

ADANA'da fuhuşa aracılık, yer temini ve zorlamada bulunduğu öne sürülen 8 kişi, şafak operasyonuyla gözaltına alındıAdana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde kadınları fuhuşa zorladığı, fuhuşa aracılık ve yetir temininde bulunduğu öne sürülen kişilerin evlerine sabahın ilk saatlerinde baskın yaptı. Bazı evlere özel harekat timleriyle giren ekipler, 8 kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Sağlık kontrolünden geçirilen karı-koca şüpheliler, kendilerini şikayet ettiğini ileri sürdükleri bir kişiye tehditler savurdu.