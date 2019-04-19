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Adana'da FETÖ operasyonu

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, () - ADANA merkezli 9 ilde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda yakalanan 4'ü kadın 18 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü...

Adana'da FETÖ operasyonu

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, () - ADANA merkezli 9 ilde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda yakalanan 4'ü kadın 18 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 17 Nisan'da Adana merkezli İstanbul, Kocaeli, Trabzon, Mersin, Gaziantep, Hakkari, Konya ve Kahramanmaraş'ta 2'si polis, 1'i astsubay, 22 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kararın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 ilde operasyon düzenledi. Yakalanan 4'ü kadın 18 kişinin, örgütün gizli haberleşme programı olan 'ByLock' kullandığı saptandı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüphelilerden 4'ü kadın 18 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğer 4 kişi için ise ek gözaltı süresi alındı.

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