Adana'da FETÖ operasyonu
ADANA'da, terör örgütü FETÖ/PDY'ye 'maddi yardım' sağladığı belirlenen, meslekten ihraç din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Muttalip M.(37), gözaltına alındı.
ADANA'da, terör örgütü FETÖ/PDY'ye 'maddi yardım' sağladığı belirlenen, meslekten ihraç din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Muttalip M.(37), gözaltına alındı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, KHK ile meslekten ihraç edilen din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Muttalip M.'nin 17-25 Aralık'tan sonra, terör örgütüne destek vermek amacıyla Bank Asya'ya 71 bin TL yatırdığı belirlendi.
Hakkında başka bir FETÖ davasından 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Muttalip M., Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı. Şüpheli, sorgusunun ardında 'örgüte bilerek ve isteyerek yardım' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.
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