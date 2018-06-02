Adana'da FETÖ'nün hijyen evlerine baskın: 25 gözaltı

ADANA'da FETÖ/PDY'nin yeniden yapılanmak için kurduğu hijyen/ışık evlerine yönelik yapılan operasyonda 25 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce FETÖ/PDY'nin yeniden yapılanmak için kurduğu hijyen/ışık evlerine yönelik operasyon düzenlendi. Örgütün üst düzey yöneticilerinden biri tarafından tutulan 7 ayrı eve yapılan operasyonda, çoğunluğu öğrenci ve yeniden yapılanma için örgüte adam kazandırma çalışmalarında bulunduğu belirtilen toplam 25 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler arasında bulunan örgüt yöneticilerinin 'yeniden toparlanma' adı altında üniversiteye gidecek ya da üniversitelerde eğitim gören gençlerin barınması için imkan sağladığı belirlendi. Maddi durumu yetersiz olduğunu belirledikleri evlere alınan üniversite öğrencilerinin, yine örgüte kazandırılması için eve alınan diğer öğrencilere ders verilmesi için çalışmalar yaptırıldığı saptandı.

EVLER DARBE GİRİŞİMİ ÖNCESİ TUTULMUŞ

Bazı evlerin 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde kiralandığı, ancak bu tarihten sonra etkin olarak kullanıldığı belirtildi. Darbe girişiminin başarısız olması nedeniyle kendilerini gizleme yoluna giden örgüt üyelerinin, üniversite dönemlerinde sayının artması üzerine yeni evler tuttukları saptandı. Öğrencilerin genelde tıp, edebiyat, makine mühendisliği bölümünden oldukları, şüphelilerden bazılarının yakınlarının örgüt üyeliğinden tutuklu bulunduğu ifade edildi.