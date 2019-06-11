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Adana'da FETÖ'nün eğitim kurumlarına operasyon: 56 gözaltı kararı (2)

49 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan yazılı açıklamada, operasyon kapsamında 49 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Başsavcılıktan yapılan açıklama şöyle: "Cumhuriyet Başsavcılığımızca...

Adana'da FETÖ'nün eğitim kurumlarına operasyon: 56 gözaltı kararı (2)

49 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan yazılı açıklamada, operasyon kapsamında 49 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Başsavcılıktan yapılan açıklama şöyle:
"Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında, Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve MİT Bölge Başkanlığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün ‘yeni eğitim yapılanmasına’ yönelik Adana merkezli 3 ilde operasyon düzenlenmiştir. Terör Suçları Soruşturma Büromuz tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eğitim yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde çalışan kamu görevlilerinin de bulunduğu 54 şüpheli hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca gözaltı kararı verilmiştir. Adana merkezli Hatay ve Mersin’de düzenlenen operasyonlarda haklarında yakalama kararı bulunan 49 şüpheli gözaltına alınmıştır. Haklarında gözaltı kararı bulunan firari 5 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam etmektedir.  Yapılan çalışmalarda FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün ‘yeni eğitim yapılanması’ çerçevesinde; dershanelerin kapanmasının ardından örgüt üyeliğinden işlem yapılan ve Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile ihraç edilen öğretmenlere maddi kaynak sağlamak, eleman temin etmek ve kopmaları önlemek amacıyla örgütsel işlem yapılmayan şahıslar üzerine açılan etüt merkezlerini faaliyete geçirdikleri, bu merkezlerde hain darbe girişiminin ardından ihraç edilen ve haklarında aramama kararı bulunan şahısları kayıt dışı olarak çalıştırdıkları değerlendirilmektedir. Operasyon kapsamında Adana’da faaliyet gösteren 5 özel eğitim ve etüt merkezi ile 1 tabelası bulunmayan yasadışı etüt merkezi olmak üzere 6 etüt merkezinde, alınan hakimlik kararı doğrultusunda arama yapılmıştır."
 

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