Adana'da FETÖ'cu 26 polis tutuklandı

ADANA merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 3'ü emniyet müdürü, 35 polis adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin 'ByLock' kullandığı öne sürüldü.



Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'ByLock' kullandığı iddia edilen polislere yönelik 20 Ocak'ta Adana merkezli Antalya, Kırşehir, Kayseri ve Denizli'de 35 adrese baskın düzenlendi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 3'ü emniyet müdürü 13'ü komiser 35 polis gözaltına alındı.



Adana'da sorgulanan şüpheli polisler, bu sabah geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Adana merkezli 5 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 35 polisten, istihbarat eski şube müdürü Reşat Dinçer ile 3 eski emniyet müdürünün de aralarında bulunduğu 26 kişi tutuklandı.



Sanıklardan 9'unun ise Etkin Pişman Yasası'ndan faydalanarak serbest bırakıldığı belirtildi.