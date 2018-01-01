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Adana'da ele geçirilen objeler tarihi eser çıktı

ADANA'da geçen hafta polisin kent genelinde yaptığı operasyonlarda ele geçirilen objelerin, 'Kalkolitik, Roma ve İslam' dönemlerine ait olduğu belirlendi. İl Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (KOM) ekipleri,...

Adana'da ele geçirilen objeler tarihi eser çıktı
ADANA'da geçen hafta polisin kent genelinde yaptığı operasyonlarda ele geçirilen objelerin, 'Kalkolitik, Roma ve İslam' dönemlerine ait olduğu belirlendi.
İl Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Adana genelinde geçen hafta içerisinde, şüphe üzerine durdukları 3 otomobilde arama yaptı. Yapılan aramalarda 202 sikke, 2 haç, 4 metal heykel, 7 metal obje, 142 takı, 2 kolye, 7 kolye başlığı, 9 vazo, 4 heykelcik ile 1 el yazması kitap ele geçirildi. Objeler, tarihi ya da sanatsal bir eser olup olmadıklarının belirlenmesi için Adana Müze Müdürlüğü'ne gönderildi. Olayla ilgili 6'sı Suriyeli, 7 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan 3 Suriyeli tutuklanırken, diğer şüpheliler ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
KALKOLİTİK, ROMA VE İSLAM DÖNEMLERİNE AİT
Operasyonlarda ele geçirilen objeler, Adana Müze Müdürlüğü uzmanları tarafından incelendi. İncelemede, bronz sikkelerin 'Roma Dönemi'ne, bakır sikkelerin ise 'İslam Dönemi'ne ait olduğu tespit edilirken, kurşun mührün 'Roma', pişmiş toprakların 'Demir Çağ', taş damgaların ise 'Kalkolitik Çağ'a ait olduğu belirlendi. Cam şişelerin de M.Ö. 4'üncü yüzyıla ait olduğu saptandı. Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu'nca kemik objeler de korumaya aldı.

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