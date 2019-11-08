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Adana'da DEAŞ ve El Kaide operasyonu: 10 gözaltı kararı
ADANA'da terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Örgüt içerisinde hemşire, istihbaratçı ve hizmet emiri görevlerinde bulunduğu öne sürülen 8'i Suriye uyruklu, 10 kişi hakkında gözaltı...
GÜVENLİK 08.11.2019, 07:58
ADANA'da terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Örgüt içerisinde hemşire, istihbaratçı ve hizmet emiri görevlerinde bulunduğu öne sürülen 8'i Suriye uyruklu, 10 kişi hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyonda yakalanan şüpheliler gözaltına alındı.
Terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'nin deşifresine yönelik çalışmalarını sürdüren Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt içerisinde hemşire, istihbaratçı ve hizmet emiri gibi görevlerde bulunduğu öne sürülen 8'i Suriye uyruklu 10 kişiyi tespit etti.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şüpheliler hakkında gözaltı kararı vermesinin ardından TEM ekiplerince şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin koç başlarıyla demir kapılarını kırarak girdiği evlerde arama yapan ekipler, çok sayıda şüpheliyi gözaltına alırken, örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirdi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'nin deşifresine yönelik çalışmalarını sürdüren Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt içerisinde hemşire, istihbaratçı ve hizmet emiri gibi görevlerde bulunduğu öne sürülen 8'i Suriye uyruklu 10 kişiyi tespit etti.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şüpheliler hakkında gözaltı kararı vermesinin ardından TEM ekiplerince şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin koç başlarıyla demir kapılarını kırarak girdiği evlerde arama yapan ekipler, çok sayıda şüpheliyi gözaltına alırken, örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirdi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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