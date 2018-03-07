Adana'da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA, ()

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda ABD'nin Adana Konsolosluğu'na saldırı hazırlığında olduğu öne sürülen 12'si Suriyeli 13 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a üye ve ABD Konsolosluğu'na saldırı hazırlığında olduğu iddia edilen kişilerin evlerinde sabahın ilk saatlerinde baskın yaptı. Özel harekat ve asayiş şubeleri ile ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı polislerin de katıldığı baskında, evlerin demir kapıları koç başlarıyla kırılarak girildi. Şüphelilerin evlerinde arama yapan ekipler, 12'si Suriyeli 13 kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Polis araçlarının baskın yapılacak adreslere gelişi

- Özel harekat polislerinin zırhlı araçtan inişi

-Özel harekat polislerin baskın yapılacak evin avlusuna girmesi

- Özel harekat polislerinin demir kapıya vurup "Aç kapıyı polis" diye uyarıda bulunması

- Özel harekat polislerinin koç başı ile kapıyı kırıp içeri girmesi

- Baskın yapılan evin üst katındaki başka bir evin penceresinden dışarı bakanlar

- Evin dışından görüntü

- Evin içindeki polislerden görüntü

- Evin bahçesindeki özel harekat polisinden görüntü

- Evden çıkan özel harekat polislerinden görüntü

- Baskın yapılan evin sokağındaki zırhlı araç ve polislerden görüntü

- Gözaltına alınan şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi

- Genel ve detay görüntüler

