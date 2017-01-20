Adana'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı (2) -yeniden

Sayın Yazıişleri Müdürlerine

'Adana'da DEAŞ ve TKP operasyonu: 15 gözaltı' başlıklı haberimizi gözaltına alınan 5 kişinin TKP üyesi olmadığının anlaşılması üzerine yeniden veriyoruz.

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YENİDEN



Gökhan KESKİNCİ/ADANA, () - ADANA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgüttü DEAŞ'a yönelik çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Özel Hareket timlerinin de destek verdiği operasyonda, DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen 10 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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