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Adana'da DEAŞ operasyonu: 1 tutuklama
ADANA'da, polisin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri, terör örgütü DEAŞ...
GÜVENLİK 03.09.2019, 09:43
ADANA'da, polisin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, iki şüphelinin yerlerini tespit etti. Polis, M.K. ve R.Ş.'yi, Seyhan ilçesi İbo Osman Caddesi üzerinde düzenlenen operasyonla yakaladı.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden M.K. tutuklandı, R.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, iki şüphelinin yerlerini tespit etti. Polis, M.K. ve R.Ş.'yi, Seyhan ilçesi İbo Osman Caddesi üzerinde düzenlenen operasyonla yakaladı.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden M.K. tutuklandı, R.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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