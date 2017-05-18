Adana'da darbeci 5 eski subaya verilen ceza istinafta onandı 

Salih ÜÇTEPE/ ADANA, () - ADANA'da 15 Temmuz darbe girişimine katıldıkları suçlamasıyla yargılandıkları mahkemede 5 eski subaya verilen ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası, Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) tarafından onandı. Dosyada nihai kararı Yargıtay verecek.

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında dönemin İl Jandarma Bölge Komutanlığı Kurmay Başkanı Albay Halil Çelik, Çukurova İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kurmay Binbaşı Hüseyin Yalçınkaya, darbe girişimi gecesi nöbetçi olan İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Binbaşı Osman Tunahan Berk, Adana İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Binbaşı Atilla Demir ile Üsteğmen Hasan Şahna tutuklandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

5 eski subay yargılandıkları Adana 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde haklarında somut delil olmadığını öne sürerek suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme heyeti, sanıkları 'cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek' suçlamasından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

DOSYA YARGITAYA GİDECEK

Sanık avukatlarının itirazı üzerine dosya Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 3'üncü Ceza Dairesi'ne gönderildi. Dosyayı görüşen mahkeme, yerel mahkemenin kararında usulen ve esasen herhangi bir çelişkinin bulunmadığını vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı gerekçesiyle kararı temyiz yolu açık olmak suretiyle onadı. Dosyada nihai kararı Yargıtay verecek.

FOTOĞRAFLI