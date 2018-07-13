Adana'da darbe girişiminin 2 yıllık bilançosu

ADANA'da, FetHullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmalarda 2 yıllık sürede toplam 3 bin 556 kişi gözaltına alındı. Aralarında meslekten ihraç edilen hakim, savcı, polis ve askerlerin de bulunduğu şüphelilerden bin 333'ü tutuklanırken, bin 273 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından kentte FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmalar devam ediyor. Soruşturmalarla ilgili davalar seri şekilde açılıp sonuçlandırılırken, 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak, Kurmak ve Yönetmek' ve 'Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme (Darbe)' suçlarından toplam 3 bin 556 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

BİN 16 SORUŞTURMA DOSYASINDAN DAVA

Şüphelilerden 342'si polis, 125'i asker, 91'i hakim/savcı olmak üzere bin 333'ü tutuklanırken, bin 273 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi, diğerleri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Soruşturmalar kapsamında aralarında FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in de bulunduğu firari olan 277 şüpheli hakkında da yakalama kararı çıkartıldı. Ayrıca şüpheliler hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar sonunda terör suçlarına bakmakla görevli Adana 2, 11, 12 ve 13'üncü ağır ceza mahkemelerinde bin 16 dava açıldı.

DARBE SUÇUNDAN 5 ESKİ ASKERE MÜEBBETE ONAMA

Öte yandan Adana'da darbe girişimine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç edilen İl Jandarma Bölge Komutanlığı'nda görevli 5 eski subaya 11. Ağır Ceza Mahkemesince, "Darbeye teşebbüs etmek' suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet cezası, Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından da onandı. Terör mahkemelerindeki FETÖ davalarının birçoğu sonuçlanırken, aralarında 'örgüte finans sağlama' suçlarından görülen davaların da bulunduğu birçok davada sona gelindi.

FETÖ'DE ÇÖZÜLME DEVAM EDİYOR

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, FETÖ'nün darbe girişimine yönelik devlete sızan örgüt üyeleriyle ilgili soruşturma ve davaların etkin şekilde sürdürüldüğü, örgütte çözülme sürecinin devam ettiğini söyledi. 15 Temmuz'da Türkiye'ye karşı yürütülen emperyalist planların milletin dirayet ve cesareti ile bertaraf edildiğini kaydeden Yeldan, "Esir edilmek istenen Türk milleti, tarihten gelen güç ve kararlılığı ile geleceğini karartmak isteyen hain oyunları bozmuştur. Bu vesileyle hain darbe girişiminde şehit olanlara Allah'tan rahmet, milletimize baş sağlığı ve sabır diliyorum" dedi.



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