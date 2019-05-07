Adana'da, çocuklara uyuşturucu sattırdığı iddia edilen 3 kişi tutuklandı

ADANA'da çocuklara uyuşturucu sattırdıkları iddia edilen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 8 kişi ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 3'ü çocuk, 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 Mayıs'ta şafak vakti operasyon düzenledi. Merkez Yüreğir ilçesi ile 19 Mayıs ve Koza mahallelerinde belirlenen 20 adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, 'silah ticareti', 'tehdit', 'silahlı yaralama' suçlarına karışan ve çocuklara uyuşturucu sattırdıkları öne sürülen, 3'ü çocuk, 11 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden, çete lideri olduğu öne sürülen Yunus Ç.'nin de aralarında bulunduğu 3 kişi tutuklandı, diğerleri ise tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin evlerinde ele geçirilen silahların herhangi bir olayda kullanılıp kullanılmadığının araştırıldığı belirtilirken, soruşturma kapsamında aranan 4 kişinin de yakalanması için çalışmaların sündüğü bildirildi.



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