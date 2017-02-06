Adana'da 'ByLock' kullanan polisler adliyeye sevk edildi

Fatih KARAÇALI/ADANA, () - ADANA'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/ PDY) soruşturmasında gözaltına alınan 40 emniyet mensubunun sorgusu tamamlandı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında FETÖ'nün haberleşme sistemi 'ByLock'u kullandığı belirlenen meslekten ihraç edilen polislere yönelik 19 Ocak'ta operasyon yapıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce düzenlenen operasyonda eski emniyet müdürü, şube müdürlerinin de bulunduğu 40 polis gözaltına alındı.
FETÖ/ PDY mensubu oldukları iddiasıyla sorgulanan zanlıların cep telefonlarına ByLock programını 'Hamza' kod adını kullanan eski emniyet müdürü M.S.'nin yüklediği belirlendi.
Şüpheli eski polisler, ifadelerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.
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