Adana'da boş ev kundaklandı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, () - ADANA'da kimsenin bulunmadığı bir ev kundaklandı, itfaiyenin söndürdüğü yangında bina hasar gördü.
Olay, saat 04.00 sıralarında merkez Yüreğir İlçesi Anadolu Mahallesi 904 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, yüzleri maskeli 2 kişi, camını kırdığı evin penceresinden içeriye yanıcı madde döktükten sonra ateşe verdi. Şüpheliler, olay yerinden kaçarken, alevler binayı sardı.
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, balyozla kapıyı kırıp girdikleri evde yangını kısa sürede söndürdü. Yangında maddi hasar meydana gelirken, polis kundakçıların kimliklerinin saptanması ve yakalanması için çalışma başlattı.
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