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YILBAŞI ÖNCESİ İSTANBUL MERKEZLİ 8 İLDE BÜYÜK SAHTE İÇKİ OPERASYONU POLİS KAMERASINDA (ek görüntü 1)
Adana'da bin litre etil alkol ele geçirildi
ADANA'da yılbaşı öncesi yapılan denetimlerde kaçak içki yapımında kullanılan bin litre etil alkol ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yılbaşı...
GÜVENLİK 14.12.2019, 11:59
ADANA'da yılbaşı öncesi yapılan denetimlerde kaçak içki yapımında kullanılan bin litre etil alkol ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yılbaşı öncesi denetim yaptı. Seyhan İlçesi Aydınlar Mahallesi'nde bir depoya baskın düzenleyen polis, üzerinde 'antifrizli cam suyu' yazan kolileri inceledi. Yapılan araştırmada, kolilerde kaçak içki yapımında kullanılan bin litre etil alkol ele geçirildi .Depoda bulunan, K.S. gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yılbaşı öncesi denetim yaptı. Seyhan İlçesi Aydınlar Mahallesi'nde bir depoya baskın düzenleyen polis, üzerinde 'antifrizli cam suyu' yazan kolileri inceledi. Yapılan araştırmada, kolilerde kaçak içki yapımında kullanılan bin litre etil alkol ele geçirildi .Depoda bulunan, K.S. gözaltına alındı.
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