Adana'da belediyede 'suç örgütü' davasında sona gelindi

Salih ÜÇTEPE/ADANA, () - ADANA'da eski Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak ile eski Belediye Meclis Başkanvekili Mustafa Tuncel'in de aralarında bulunduğu 73 sanığın yargılandığı 'çete davası'nda sona gelindi. Mütalaasını veren duruşma savcısı, Mustafa Tuncel için 5 suçtan 13.5 yıl ile 37.5 yıl arasında; eski başkan Aytaç Durak hakkında evinde mermi bulundurmaktan 6 ay, diğer 18 sanık hakkında ise 1 ile 15 yıl arasında değişen hapis cezaları istedi.

Adana Büyükşehir Belediyesi merkezli, bazı kişilerin suç örgütü kurduğu yönündeki iddialar üzerine 24 Haziran 2011'de yapılan operasyonun ardından gözaltına alınan Mustafa Tuncel ile birlikte 10 kişi tutuklandı. Aytaç Durak ile birlikte 19 kişi ise tutuksuz olarak yargılanmaya başlandı.

SANIK SAYISI 73'E ULAŞTI

Mustafa Tuncel'in cezaevinde iken verdiği talimatlarla 'Çıkar amaçlı suç örgütünü' yönetmeye devam ettiği öne sürülerek tutuklanan belediye sağlık teknisyeni Tamer Barış Terkeşli ile tutuksuz sanıklar dönemin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı olan Ferat Yüksel ile eski Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zihni Aldırmaz'ın yeğeni ve danışmanı mimar Cengiz Dinçer hakkında, 2 Mart 2012'de hazırlanan iddianame de bu davayla birleştirildi. Daha sonra belediyeye yönelik yapılan '4'üncü dalga' operasyonunun şüphelileri hakkında hazırlanan iddianame de eklendi. Böylece 'Belediye Çete Davası'nda sanık sayısı 73'e ulaşırken, bu kişiler hakkında 5 ile 84 yıl arasında değişen hapis cezaları istendi, tutuklular ise tahliye edildi.

'FETÖ KUMPASI' SAVUNMASI

5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden yargılamada bazı sanık avukatları bu davanın FETÖ/PDY'nin kumpası olduğunu iddia etti. Adana 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan ve Fethullah Gülen'in birinci şüpheli konumunda bulunduğu, eski Başkanvekili Zihni Aldırmaz'ın da tutuklu sanık olduğu dava dosyasının incelenmesini isteyen avukatlar, dosya içindeki bazı gizli tanıkların ifadelerinde kumpasla ilgili ayrıntıların yer aldığını söyledi. Mahkeme, dosyanın incelenmesine karar verdi.

ÇATI İDDİANAMESİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY ilgili, Fethullah Gülen'in de arasında bulunduğu 73 şüpheli hakkında hazırladığı ve Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 'Çatı İddianamesi'nde, Aytaç Durak olayı da yer aldı. Gizli tanık 'Bulut'un ifadesine göre Durak, FETÖ'nün kumpası sonucu görevinden alındı. Bu gelişme üzerine Adana 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 'Belediye çete' davasında sanık avukatları gizli tanık 'Bulut'un ifadelerinin dosyaya eklenmesini istedi. Mahkeme heyeti, ifadelerin bir örneğinin Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nden istenmesine karar verdi.

MÜTALAA VERİLDİ

Duruşmanın bugünkü 12'inci celsesinde duruşma savcısı mütalaasını verdi. Savcı, Mustafa Tuncel'in 'irtikap, tehdit, yaralamaya azmettirme, mala zarar verme ve rüşvet' suçlarından 13.5 yıldan 37.5 yıla kadar, Aytaç Durak hakkında evinde bulunan fişekler için 6136 sayılı kanuna muhalefetten 6 ay hapis cezası talep etti. Diğer 18 sanık hakkında ise 1 yıl ile 15 yıl arasında değişen hapis cezaları istenirken, tüm sanıkların 'suç örgütü' suçundan beraatlarına karar verilmesini istedi. Mahkeme heyeti, karar için duruşmayı erteledi.

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