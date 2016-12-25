Adana'da, bar ve gece kulüplerinde asayiş uygulaması

ADANA, () - ADANA'da yılbaşı öncesi polis, bar ve gece kulüplerine yönelik asayiş uygulaması yaptı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği uygulama, Seyhan ve Çukurova ilçelerinde bulunan 35 bar ve gece kulübüne yapıldı. 150 polisin katıldığı uygulamada eğlence mekanlarının evrakları incelendi, satılan içkilerin sahte olup olmadığı kontrol edildi. Mekan çalışanları ve müşterilerin Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.

Uygulama kapsamında 6 işyerine evrak eksikliği nedeniyle para cezası kesilirken, aranan bir kişi ise gözaltına alındı.

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