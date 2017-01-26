Adana'da av tüfeği suç silahı oldu

Fatih KARAÇALI/ADANA, () - ADANA'da işlenen cinayetler ile intihar, yaralama ve gasp gibi olayların yüzde 58'inde av tüfeğinin kullanıldığı ortaya çıktı.

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü, Polis Kriminal Bölge Müdürlüğü ile Olay Yeri İnceleme Şubesi ile olaylarda kullanılan silahlarla ilgili araştırma yaptı. Araştırmada, son yıllarda cinayet, intihar, yaralama, gasp ve işyeri saldırısı gibi olayların suç aleti olarak av tüfeği kullanımının giderek arttığı saptandı.

Merkez Seyhan, Yüreğir, Sarıçam ve Çukurova ilçelerini kapsayan araştırmada 2014 yılında 73 cinayet, 198 yağma, 6 bin 3 yaralama meydana geldi. Bu olayların yüzde 52'sinde pompalı av tüfeği kullanıldı. 2015 yılında 70'i cinayet olmak üzere toplam 8 bin 992 olay meydana geldi ve olaylarda av tüfeği kullanma oranı yüzde 57 oldu. İnternet ve TV'lerde de satışı yapılan av tüfekleriyle işlenen suçlar ise 2016 yılında ise yüzde 58'e çıktı.

SATIN ALMAK KOLAY

İnternet üzerinden verilen ilanlarla 150 lira ile 350 lira arasında değişen fiyatlara satılan av tüfeklerinin 'yiv ve set' özelliğinin bulunmamasının suçların aydınlatılmasına engel olduğu vurgulanan çalışmada, bu silahlarla işlenen suçların büyük oranda karanlıkta kaldığı ifade edildi.

Balistik incelemesi yapılamayan silahlara avlanma ruhsatı verildiğine dikkat çekilen araştırmada da alınması gereken önlemler ise şöyle sıralandı:

"Ruhsatsız av tüfeklerine gösterilen ilgi her geçen gün artmakta, suçta kullanım alanı genişlemekte, ruhsatsız tüfeklerle ilgili idari para cezası harici başkaca herhangi bir yaptırımın uygulanmaması, asayiş olayları haricinde organize suç şebekeleri, uyuşturucu tacirleri, terör örgütü mensupları ile korsan gösteri ve toplumsal olaylara katılanlarca kullanımındaki artış ruhsatsız av tüfekleriyle ilgili 2521 Sayılı Kanun üzerinde yapılacak düzenleme ile kanunsuz imalat ve satış, ruhsatsız taşıma ve bulundurma gibi durumlarda adli ve idari yüksek miktarda para cezaları ile hürriyeti bağlayıcı cezaların uygulanması gerekmekte."