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Adana'da aranan 143 kişi yakalandı

ADANA'da polisin kent genelinde yaptığı asayiş uygulamasında, aranan 143 kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 29 Ağustos- 1 Eylül tarihleri arasında kent genelinden uygulama yaptı. Uygulama kapsamında 61 bin 297 kişinin kimlik...

GÜVENLİK 03.09.2019, 08:35
Adana'da aranan 143 kişi yakalandı
ADANA'da polisin kent genelinde yaptığı asayiş uygulamasında, aranan 143 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 29 Ağustos- 1 Eylül tarihleri arasında kent genelinden uygulama yaptı. Uygulama kapsamında 61 bin 297 kişinin kimlik sorgusu yapıldı, 21 bin 847 araç kontrol edildi. Bu denetimlerde, 15 ruhsatsız tabanca, 99 mermi, 15 ruhsatsız tüfek, 39 kartuş, 12 kurusıkı tabanca ve 38 kurusıkı mermisi ele geçirildi. Aranan 143 gözaltına alınırken, 6 kilo kaçak nargile tütünü, 45,1 gram esrar, 36 uyuşturucu hap ve 918 cinsel içerikli hap ele geçirildi. 
Denetimlerin devam edeceği belirtildi.

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