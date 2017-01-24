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Adana'da adliye yakınında çatışma: 1 ölü, 4 yaralı (2) - yeniden

Sayın Yazıişleri müdürlerine 'Adana'da silahlı çatışma: 4 yaralı' başlıklı haberimizi ek bilgi ve gelişmelere göre yeniden veriyoruz. ---------- YENİDEN Salih ÜÇTEPE- Fatih KARAÇALI/ADANA, () - ADANA'da aralarında tarla anlaşmazlığı...

Adana'da adliye yakınında çatışma: 1 ölü, 4 yaralı (2) - yeniden

Sayın Yazıişleri müdürlerine
'Adana'da silahlı çatışma: 4 yaralı' başlıklı haberimizi ek bilgi ve gelişmelere göre yeniden veriyoruz.
----------
YENİDEN

Salih ÜÇTEPE- Fatih KARAÇALI/ADANA, () - ADANA'da aralarında tarla anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan Demir ailesi ile Denizhan ailesi arasında adliyedeki duruşma çıkışı sonrası başlayan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Olayda Denizhan ailesinden 1 kişi öldü, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Demir ailesinden 5 kişi gözaltına alındı.
Merkez Yüreğir İlçesi'ne bağlı Yunusoğlu Mahallesi'nde 15 Aralık 2015'te tarla  anlaşmazlığı yüzünden Demir ve Denizhan aileleri arasında tartışma çıktı. İddiaya göre Seyhan Demir, Yusuf ve Hüseyin Denizhan'a küfür ederek av tüfeğiyle ateş açtı. Yaralanan Hüseyin Denizhan da tabancasıyla ateş ederek Seyhan Demir'i yaraladı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sonrası Seyhan Demir ile Hüseyin ve Yusuf Denizhan hakkında silahla yaralama, hakaret ve tehdit suçlarından Adana 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı.
ADLİYE ÇIKIŞI CATIŞMA
Davanın bugün görülen duruşması eksikliklerin giderilmesi için ertelendi. Duruşmadan çıkan taraflar adliye binasının yan tarafındaki İnönü Parkı'na geçip bir cay ocağındaki farklı noktalara oturdu. Bu sırada birbirlerine laf atınca başlayan tartışma taraflar arasında silahlı çatışma çıktı.  
Adliye çevresinde büyük paniğe neden olan çatışma sırasında parkta oturanlar panik halinde kaçarken, bölgede bulunan polis ekipleri olaya müdahale etti. Havaya ateş açan polis ekipleri, silah kullanan şüphelileri yere yatırıp kelepçeledi. Vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralanan Hüseyin, Yusuf, Recep ve Hasan Denizhan ambulanslarla Numune Eğitim ve Araştırma, Adana Devlet ve Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastaneleri'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Hüseyin Denizhan, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Çatışmayla ilgili Demir ailesinden 5 kişi gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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