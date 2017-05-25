Adana'da 8 ton sahte deterjan ele geçirildi

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, () - ADANA Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonla 8 ton sahte deterjan ele geçirdi.

Merkez Seyhan İlçesi'ndeki Küçükdikili Çınarlı Mahallesi'ndeki bir evde sahte deterjan imal edildiği ihbarını alan Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Eve baskın düzenleyen polis, 700'ü paketlenmiş olmak üzere toplam 8 ton sahte toz deterjan ele geçirdi. Deterjanları piyasa sürmeye hazırlanan 33 yaşındaki S.E gözaltına alındı. Operasyonlarda ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin 200 bin lira olduğu açıklandı.

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