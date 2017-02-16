Adana'da 8'i tutuklu 25 şüpheliye DEAŞ üyeliğinden dava açıldı

ADANA'da terör örgütü DEAŞ'e yönelik operasyonlarda yakalanan 8'i tutuklu 25 şüpheli hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçlamasıyla 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.Adana Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 500 polisin katılımıyla 30 Aralık 2016'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. 53 adrese eş zamanlı baskınların yapıldığı operasyonda çok sayıda örgütsel döküman ele geçirilirken 25 kişi gözaltına alındı. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan 8 şüpheli tutuklanırken, 17 şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmasını tamamlayan Cumhuriyet Savcısı, 35 sayfa ve 7 klasörden oluşan iddianamesini hazırladı. Savcı, iddianamesinde DEAŞ'ın tanımı ve faaliyetlerine de yer verdi.İNTERNET ÜZERİNDEN ELEMAN TOPLUYORLARDEAŞ'ın sözde dini kuralları esas alan devlet kurmaya yönelik ideolojik bir hedefinin olduğu belirtilen iddianamede, örgütün eleman kazanma noktasında en fazla başarı gösterdiği alanların başında yabancı teröristlerin geldiği kaydedildi. Çatışma bölgelerine geçen bu teröristlerin örgüte kazanımı kapsamında kullanılan en etkin yöntemlerden birisinin, örgütün sosyal medya üzerinden profesyonel anlamda hazırlanan görüntü ve video kliplerle yaptığı propagandalar olduğuna dikkati çekilen iddianamede, internet kullanımı konusunda daha önce örneği görülmemiş düzeyde etkinlik yakalayan örgütün kişilere bu sayede ulaştığı vurgulandı. İddianamede şüphelilerin çatışma bölgeleri ile irtibatları, örgütsel faaliyetleri, sosyal medya paylaşımlarına da yer verildi.GÖRÜNTÜLERDEKİ TERÖRİSTİN AĞABEYLERİ DE TUTUKLUSuriye'de biri asker 2 Türk vatandaşının kaçırılması dahil, DEAŞ'ın propaganda görüntülerinde, Türkçe konuşarak Türkiye'yi tehdit eden terörist Hasan Aydın'ın ağabeyleri Recep ve Remzi Aydın da iddianamede şüpheli olarak yer aldı. Aydın kardeşlerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel döküman ve bayraklar ele geçirildiği belirtilirken, iddianamede şüphelilerin savunmalarına da yer verildi. Terör örgütü ile herhangi bir bağının olmadığını öne süren Remzi Aydın, "Kardeşim Hasan Aydın ile yeğenim Fatih Furkan Fındık, Suriye'de DEAŞ içinde faaliyet gösteriyorlar. Evimde yapılan aramalarda ele geçen dökümanlar Hasan Aydın'a aittir. Suriye'ye gittikten sonra eşyalarını kendi evlerimize taşıdık" diye savunma yaptı. Suçlamayı kabul etmeyen Recep Aydın ise evde bulunan dökümanların kardeşi Hasan'a ait olduğunu öne sürdü.Tutuklu şüphelilerden Ahmet Hazar, ağabeyinin Afganistan'da babasının ise Suriye'de öldüğünü anlatarak, "Kız kardeşi Gizem, yaklaşık 8 ay önce bizden habersiz evden ayrıldı. Suriye'ye gittiğini ve burada biriyle evlendiğini öğrendik. Ağabeyim Burak ise yaklaşık 1 yıl önce Suriye'ye gitti. Terör örgütü ile herhangi bir bağım yoktur" diye kendini savundu.Savcı, şüphelilerin Whatsapp grupları üzerinden diğer ülkelerdeki örgüt üyeleri ile haberleştiklerini belirtirken 8'i tutuklu 22 şüpheli hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açtı. Şüpheliler önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

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