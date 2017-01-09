Adana'da 35 polise FETÖ gözaltısı

Fatih KARAÇALI/ADANA, () - ADANA'da FETÖ operasyonu kapsamında 35 polis gözaltına alındı.

Aralarında emniyet müdür ve amirlerinin de bulunduğu polisler, sabah saatlerinde Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin operasyonunda gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü görevindeyken Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Cengiz Zeybek'in yeğeni Komiser Şahin Tapan'ın da gözaltına alınanlar arasında olduğu belitildi.

Gözaltına alınan polisler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.