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Adana'da 35 polise FETÖ gözaltısı (2)

EMNİYET MÜDÜRÜ: AKRABAM DEĞİL Balıkesir Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, Adana'da düzenlenen FETÖ/PYD operasyonu kapsamında gözaltına alınan komiser Şahin Tapan'nın akrabası olduğu iddiasını yalanladı. Balıkesir'den önce Adana Emniyet...

Adana'da 35 polise FETÖ gözaltısı (2)

EMNİYET MÜDÜRÜ: AKRABAM DEĞİL
Balıkesir Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, Adana'da düzenlenen FETÖ/PYD operasyonu kapsamında gözaltına alınan komiser Şahin Tapan'nın akrabası olduğu iddiasını yalanladı. Balıkesir'den önce Adana Emniyet Müdürü olan Zeybek, yaptığı yazılı açıklamada şöyle dedi:
"Adana'da yapılan ve bazı emniyet mensuplarının gözaltına alındığı FETÖ/PYD operasyonunda gözaltına alınan birinin yeğenim olduğu şekilde haberler yer almaktadır. Haberde ismi geçen kişiyle hiçbir şekilde akrabalık ve yakınlığım bulunmamaktadır."

 

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