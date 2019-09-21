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Adana'da 3 DEAŞ üyesi yakalandı
ADANA'da polisin, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda, Suriye uyruklu 3 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi Suriye uyruklu İ.F...
GÜVENLİK 21.09.2019, 10:12
ADANA'da polisin, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda, Suriye uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi Suriye uyruklu İ.F (35), İ.H. (25) ve A.C.M.'nin (35) Adana'da olduğunu tespit etti. Adresleri belirlenen şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalandı. Örgüte eleman kazandırma, silah temin etme suçlarına karışan, ülkeye kaçak yollarla girdikleri saptanan İ.F., İ.H. ve A.C.M., emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi Suriye uyruklu İ.F (35), İ.H. (25) ve A.C.M.'nin (35) Adana'da olduğunu tespit etti. Adresleri belirlenen şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalandı. Örgüte eleman kazandırma, silah temin etme suçlarına karışan, ülkeye kaçak yollarla girdikleri saptanan İ.F., İ.H. ve A.C.M., emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
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