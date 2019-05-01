Adana'da 24 PKK şüphelisi adliyede

ADANA'da terör örgütü PKK propagandası yaptığı ve örgüte eleman temin ettiği iddia edilen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2'si Suriyeli, 24 kişi adliyeye sevk edildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddia edilen 26 kişi ile örgüte eleman temin ettikleri ileri sürülen 2 Suriyelinin yakalanması için dün sabah operasyon düzenledi. Özel Harekât, Güvenlik, Asayiş şubeleri ile İlçe Emniyet Müdürlüklerine bağlı ekiplerin katılımıyla Adana'da 27, Şanlıurfa'da da bir adrese baskın yapıldı. Evlerin demir kapılarını 'koçbaşı' diye tabir edilen balyozla kırarak içeri giren ekipler, 2'si Suriyeli 24 kişiyi yakaladı. Adreslerde yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca, silahlara ait mühimmat, 25 cep telefonu, 1 dizüstü bilgisayar, 1 hard disk ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınarak sorgulanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.



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