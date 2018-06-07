Adana'da 200 kişi birbirine girdi (3)

VALİ BARIŞTIRDI

Adana'da minibüs ve otobüs hattı sahiplerinin güzergah tartışması sonucu 200 kişinin yaptığı taşlı- sopalı kavga sonrası Adana Valisi Mahmut Demirtaş, tarafların durak başkanlarını makamında kabul ederek barıştırdı.

Vali Mahmut Demirtaş, minibüs ve otobüs sahipleri ile sürücülerinin güzergâh kavgası üzerine, olumsuzluğu gidermek ve taraflar arasındaki diyaloğu sağlamak üzere, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) yetkilileri ile dolmuş ve otobüs işletmecilerinin temsilcileri ile toplantı düzenledi. Seyhan Kaymakamı Şenol Bozacıoğlu, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Daire Başkanı Dr. Murat Kütükçü, Zabıta Daire Başkanı Bayram Kadir Tüylü, Halk Otobüsleri ve 59 No'lu Kooperatif Başkanı Niyazi Göğer, Minibüs Odaları Başkan Vekili Navaf Ok ve Yeşilevler Kooperatif Başkanı Çetin Lala'nın katıldığı ve tarafların anlaşarak barıştığı toplantının sonunda açıklama yapan Vali Mahmut Demirtaş, toplu taşıma araçları esnafı arasında yaşanan bu tür olayların tekrarlanmasını asla arzu etmediklerine dikkat çekti. Vali Demirtaş, taraflar arasındaki husumeti gidermek amacıyla gerçekleştirilen toplantı sonucunda, dolmuş ve otobüs sürücülerinin barıştığını ve bundan sonra UKOME'nin belirlediği güzergâhların dışına asla çıkılmaması kararı aldıklarını söyledi.

Toplu taşıma araçları görevlilerinin, birbirlerinin haklarına saygılı olmaları gerektiğini ve UKOME'nin güzergâh kararlarını ihlal edenlere ceza-i müeyyide uygulanacağını vurgulayan Vali Mahmut Demirtaş, anlaşarak barışmalarından dolayı teşekkür ettiği dolmuş ve otobüs işletmecileri ile sürücülerine bereketli kazançlar temennisinde bulundu.

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