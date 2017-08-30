Adana'da 2 sivil şehit toprağa verildi

Salih ÜÇTEPE - Malik GÖDELİNER/ADANA, () - DİYARBAKIR- Batman karayolunda, askeri araçların geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerce daha önceden yola yerleştirilen el yapımı patlayıcı infilak ettirilmesi sonucu şehit olan sivil işçiler 55 yaşındaki Mustafa Yılmaz ve aynı yaştaki Mehmet Gürses, düzenlenen törenle toprağa verildi.

Şehit Mehmet Gürses için Adana Sabancı Merkez Cami'nde düzenlenen törene Adana Valisi Mahmut Demirtaş, AK Parti Milletvekili Fatma Güldemet Sarı, CHP Milletvekilleri İbrahim Özdiş, Zülfikar İnönü Tümer, il protokolü, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehit Gürses'in eşi Hicran ile oğlu Görkem ve kızları Gamze, Gizem ve Gözde, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından Şehit Gürses'in cenazesi Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Şehit Mustafa Yılmaz için de Pozantı İlçesi Alpu Mahallesi köy meydanında tören düzenlendi. Törene Adana Vali Yardımcısı Mustafa Aydın, Kaymakam Taner Tengir, Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Şehit Yılmaz'ın ailesi tabuta sarılıp gözyaşı dökerken cenaze namazının ardından Şehit Yılmaz, Alpu Mezarlığı'na defnedildi.

ZIRHLI ARAÇLARI GÖTÜRÜYORLARDI

Diyarbakır-Batman karayolunda dün meyana gelen olayda, Ankara'dan Siirt'e götürülen 2 zırhlı askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin daha önce yola yerleştirdiği el yapımı patlayıcıyı infilak etti. Patlama sonrası zırhlı araçlar yol kenarına devrilirken, askeri zırhlı araçları kullanan ve yüklenici firmanın çalışanları olduğu belirtilen 55 yaşındaki Mustafa Yılmaz ve aynı yaştaki Mehmet Gürses yaşamını yitirdi.

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