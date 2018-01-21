Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Türk savaş uçakları Afrin'deki PYD mevzilerini vuruyor
Türk savaş uçakları Afrin'deki PYD...
Teğmen Karlı, kadın korucuları eğitip, 'Ejder' komandolarla operasyona çıkıyor
Bingöllü Kadın Subay
Gezi otobüsü kaza yaptı: 11 ölü, 46 yaralı
Gezi otobüsü kaza yaptı: 11...
ABD'de Atilla davası: Yargıç Berman yeni belgeler istedi
ABD'de Atilla davası: Yargıç Berman...

Adana'da 2 bin polisle hava destekli asayiş uygulaması

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, () - ADANA'da 2 bin polisin katılımıyla il genelinde yapılan asayiş uygulamasında aranan 51 kişi gözaltına alındı. Bir otomobilde yapılan aramada ise oyuncak ördek içine gizlenmiş ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Adana...

Adana'da 2 bin polisle hava destekli asayiş uygulaması

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, () - ADANA'da 2 bin polisin katılımıyla il genelinde yapılan asayiş uygulamasında aranan 51 kişi gözaltına alındı. Bir otomobilde yapılan aramada ise oyuncak ördek içine gizlenmiş ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın talimatıyla akşam saatlerinde, kent genelinde asayiş uygulaması yapıldı. 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan polis memuru Yunus Uğur'un adının verildiği uygulamada 2 bin polis görev aldı. 4 özel eğitimli detektör köpek kullanılırken, helikopterle de havadan destek verildi. 32 noktada gerçekleşen uygulamada 14 bin 122 kişinin kimlik sorgusunu yapan ekipler, aranan 51 kişiyi yakaladı. 13 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı, 33 bin 680 lira ceza kesildi. Ayrıca 5 bin 990 araç kontrol edildi. Aranan 18 araç yakalandı, 9 araç trafikten men edildi, 42 araca ise çeşitli nedenlerlen 51 bin 700 lira para cesası kesildi. 
OYUNCAK ÖRDEKTEN TABANCA ÇIKTI
Uygulama sırasında 12 ruhsatsız tabanca, 9 ruhsatsız av tüfeği, silahlara ait çok miktarda mermi ve fişek, 30 Ecstasy hap ve rulo halinde sarılmış satışa hazır 15 içimlik 30 gram esrar ele geçirildi. Ele geçen tabancalardan biri, şüphe üzerine durdurulan araçta, oyuncak ördek içine gizlenmiş halde bulundu.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314