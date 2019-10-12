Adana'da 2 bin 550 paket kaçak sigara ele geçirildi

ADANA'da polis, şüphe üzerine durdurduğu yolcu otobüsünde 2 bin 550 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu. Araçta yapılan aramada, bir yolcunun valizinde 2 bin 550 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili S.B. gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen S.B. sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.