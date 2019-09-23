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Adana'da 1900 litre sahte içki ele geçirildi
ADANA'da polisin baskın yaptığı evde 1900 litre sahte içki ele geçirildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi'ndeki evin deposunda sahte içki üretimi yapıldığı...
GÜVENLİK 23.09.2019, 09:57
ADANA'da polisin baskın yaptığı evde 1900 litre sahte içki ele geçirildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi'ndeki evin deposunda sahte içki üretimi yapıldığı ihbarını aldı. Depoya baskın yapan polis, 1900 litre sahte içki ve satışa hazır 105 litre boğma rakı ele geçirdi.
Depoda bulunan C.Ş. ve N.Ş. gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi'ndeki evin deposunda sahte içki üretimi yapıldığı ihbarını aldı. Depoya baskın yapan polis, 1900 litre sahte içki ve satışa hazır 105 litre boğma rakı ele geçirdi.
Depoda bulunan C.Ş. ve N.Ş. gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.
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